KURIER-OGM-Umfrage: Noch wenig Interesse an neuer Teilpension

Falls Sie noch nicht zum Kreis der Informierten gehören: In Teilpension kann künftig, in Absprache mit dem Arbeitgeber, jeder gehen, der auch schon in Pension gehen könnte. Ein 63-Jähriger mit 42 Versicherungsjahren, der auch mit Abschlägen in Korridorpension gehen könnte, arbeitet dann beispielsweise zu 50 Prozent weiter und geht zu 50 Prozent in Teilpension.

Der Nachteil für Arbeitnehmer: Die Teilpension ersetzt teilweise die Altersteilzeit. Die erstreckt sich künftig nur noch über drei statt fünf Jahre und ist lediglich dann möglich, wenn man nicht auch in Pension gehen könnte. Und sie ist finanziell attraktiver: Dank Zuschüssen vom AMS erhält ein Arbeitnehmer nach der Altersteilzeit dennoch die volle Pension – was bei der Teilpension nicht zutrifft.