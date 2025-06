Pensionen: Marterbauer will Druck auf Arbeitgeber machen, Ältere einzustellen

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will auf Arbeitgeber Druck ausüben, die keine älteren Menschen beschäftigen. Das könnte etwa über Bonus-Malus-Systeme funktionieren, so Marterbauer in der Krone (Sonntag-Ausgabe). "Ich glaube, über solche Dinge kann man diskutieren, tun wir im Moment aber nicht, es gibt keine Regierungseinigung darüber."