Hintergrund ist: Die in Österreich seit Jahrzehnten „gültige“ Benya-Formel, benannt nach dem legendären Gewerkschaftsboss Anton Benya (1912 – 2001) besagt, dass die Grundlage von KV-Verhandlungen stets die Inflation der zurückliegenden zwölf Monate plus das Produktivitätswachstum zu sein hat. Das dient – ganz zentral – dem Kaufkrafterhalt.

Insofern wird die Papierindustrie gelobt. Sie ist im Mai erstmalig zu einem KV-Abschluss gekommen, der die wirtschaftliche Lage des jeweiligen Betriebes berücksichtigt. Für den Agenda-Experten „ein erster Schritt in die richtige Richtung.“

Die Gegenargumente sind bekannt: Haustarifverträge schwächen die Verhandlungsmacht der Gewerkschaft und werden deshalb arbeitnehmerseitig strikt abgelehnt. Außerdem bräuchte es dazu gesetzliche Änderungen. Die Politik solle diesen Spielraum für Lohnverhandlungen auf Betriebsebene eröffnen, fordert Kluge. Vor allem durch die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft von Unternehmen bei der Wirtschaftskammer. Denn, so der Ökonom: „Wer Mitglied einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft sein muss, kommt aus dem jeweiligen Kollektivvertrag nicht heraus.“

Weil es seit längerem auch kein Produktivitätswachstum mehr gibt, sind Österreichs Lohnstückkosten davon galoppiert. Anders formuliert, Österreich verliert an preislicher Wettbewerbsfähigkeit.

Die Lohnstückkosten gelten als wichtige Vergleichsgrößen im internationalen Wettbewerb. Sie sind seit Jahren viel stärker gestiegen als in allen anderen westeuropäischen Industrieländern.

Kunden österreichischer Exportbetriebe im Ausland sehen deshalb, sagt Kluge, dass „Made in Austria“ teurer geworden ist als „Made in anywhere else“ – und Exportbetriebe bald "gewaltige Probleme" bekommen.