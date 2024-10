Budget- und Wachstumskrise: Österreich als neuer "kranker Mann" Europas

Ihr Befund ist eindeutig: Erst im Jahr 2026 wird Österreich wieder das Niveau seiner Wirtschaftsleistung des Jahres 2022 erreichen. Ab 2022 habe sich Österreich von der Dynamik in Europa entkoppelt. In diesem Jahr wächst nur Irland (aufgrund einiger Sonderfaktoren) langsamer als Österreich. Nimmt man als Vergleichsmaßstab das Pro-Kopf-Wachstum , dann ist Österreich mit minus 1,7 Prozent überhaupt schon das absolute Schlusslicht in Europa. Rehulka: "Ohne einen Kurswechsel hat das eine starke Dramatik, die Trends sind alarmierend."

Gleichzeitig müssten die kommenden KV-Abschlüsse nur noch unter oder maximal auf dem Niveau der Inflation liegen, fordern sie die Sozialpartner zur Lohnmäßigung auf. Denn die Lohnkosten pro Stunde wären innerhalb Europas nur noch in Belgien, Deutschland und den Niederlanden höher als in Österreich. Die Lohnquote in Relation zur Wirtschaftsleistung war das letzte Mal 1995 auf dem heutigen Niveau. Löhne rauf, Wettbewerbsfähigkeit runter, das könne nicht ewig gutgehen. Es drohe tatsächlich das vom ehemaligen Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl schon vor Jahren befürchtete "Absandeln" des Standortes, so Deuber.

Kurzfristig regen sie Investitionsanreize für Unternehmen an, etwa schnellere Abschreibemöglichkeiten. Dazu müssten endlich alle Bundesländer, also etwa auch Wien und Kärnten, das Wohnbaupaket der Bundesregierung aus dem Frühjahr umsetzen.

Zur mittelfristigen Budgetkonsolidierung empfiehlt Raiffeisen ein Schuldenbremse nach den Vorbildern in der Schweiz oder Schweden. Ein kurzfristig größeres Sparpaket wäre jetzt der falsche Weg und würde die Konjunktur bloß endgültig abwürgen. Ebenso wären neue Steuern der falsche Weg, Österreich habe nach wie vor die vierthöchste Steuer- und Abgabenquote in Europa. Gegenfinanzierungen seien im Bereich der Förderungen zu finden, etwa durch das Streichen des Klimabonus. Ähnliche Vorschläge haben am Freitag auch die Chefs von WIFO und IHS gemacht.

Nicht zuletzt bräuchte es auch massive Anstrengungen zur Entbürokratisierung. Das 2017 beschlossene, aber nur bis 2020 gültige "Deregulierungsgrundsätzegesetz" gehöre wieder eingeführt, auch ein "Hoher Beauftragter" für die Umsetzung des Bürokratieabbaus wird angeregt.

Die kommende Bundesregierung brauche in Summe also eine "klare Reformagenda", Vorbild könnte beispielsweise Deutschland ab 2000 sein. Damals war in Berlin erstmalig Rot-Grün unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder an der Macht. Diese Konstellation hat in Österreich keine Mehrheit.