„Es reicht nicht“: Fiskalratspräsident Badelt warnt vor Defizitverfahren

Der Präsident des Fiskalrats, Christoph Badelt , war am Donnerstagabend zu Gast in der ZiB 2 und zeichnete ein ernüchterndes Bild der österreichischen Budgetlage. Die aktuelle Prognose des Fiskalrats geht für das Jahr 2025 von einem Defizit von 4,4 Prozent aus – höher als bisher angenommen.

"Das reicht natürlich nicht“

Während Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die geplanten Einsparungen von 6,4 Milliarden Euro für ausreichend befindet und keinen weiteren Handlungsbedarf sieht, ist diese Einschätzung für Badelt zu optimistisch: "Der Finanzminister hat gesagt, er geht davon aus, dass die Regierung die 6,4 Milliarden Euro Einsparungen erreichen wird. Dann würden wir ein Defizit von 4 Prozent für 2025 prognostizieren.“ Doch: "Das reicht natürlich nicht, um das 3-Prozent-Ziel zu erreichen“, so Badelt deutlich. Damit drohe Österreich ein Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits durch die Europäische Kommission.

Was wäre nötig, um die 3-Prozent-Grenze doch noch zu schaffen? "Rein rechnerisch müssten Sie 12 Milliarden Euro einsparen“, so Badelt. Praktisch sei das jedoch "extrem schwierig“, das würde nur mit "massiven Steuererhöhungen“ funktionieren – "wirtschaftspolitisch nicht klug“, betont er. Badelt rechnet deshalb damit, dass Österreich "in der Praxis in dieses Verfahren gehen“ werde. In einem solchen Fall werde ein Budgetpfad mit Brüssel vereinbart, der eine jährliche Reduktion des Defizits um mindestens einen halben Prozentpunkt vorsieht.