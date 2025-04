"Mit Blabla weggeredet": Badelt kritisiert Brunner und verkündet noch höheres Defizit

Was ihn dabei wirklich frustriere, so Badelt: Dass Brunner, aber auch der damalige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), den Wirtschaftsforschern von WIFO und IHS die Schuld am Defizit gegeben hätten. "Das ist wirklich nicht okay, weil die Wirtschaftsforscher haben immer auf dem bestehenden Datenstand aufbauend ihre Prognosen abgegeben."

Badelt für "neues Regierungsprogramm"

Das hohe Budgetdefizit will Badelt aber nicht nur Brunner, sondern der gesamten türkis-grünen Bundesregierung anlasten. Was ihn "wirklich geärgert" habe: Dass ihm die Regierung vergeworfen hätte, gegen die Abschaffung der kalten Progression zu sein. Das hätte nicht gestimmt. Er habe lediglich darauf hingewiesen, dass man nicht gleichzeitig Steuereinnahmen reduzieren und trotzdem ausgabenseitig "aufs Gas steigen" könne: "Das haben sie ignoriert und, Verzeihung, mit Blabla weggeredet."