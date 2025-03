"Zurufe letztklassig": Gewerkschafter Binder kritisiert Wifo und IHS scharf

Die zornige Reaktion der Gewerkschaft ließ nicht lange auf sich warten. Ungewöhnlich scharf reagierte am Freitag Reinhold Binder, Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft ProGe. Er wirft den „Spitzenökonomen“ vor, während der laufenden Frühjahrslohnrunde bewusst schlechte Stimmung zu verbreiten, um die Verhandlungsbasis der Arbeitgeber zu stärken: „Solche Zurufe von Ökonomen sind letztklassig“, so Binder zum KURIER.

Einseitige Betrachtung

Die Kostenbetrachtung der Ökonomen sei einseitig auf die Arbeitnehmer ausgerichtet, argumentiert Binder. Hohe Gewinnausschüttungen in Zeiten einer hartnäckigen Rezession hätten die Volkswirte mit keinem Wort erwähnt. Für die gestiegenen Energiekosten dürften nicht die Beschäftigten zur Kassa gebeten werden. Diese stünden ohnehin unter Druck.

Kritik übt der Gewerkschafter auch an der Erstellung der Konjunkturprognosen. Wifo und IHS blieben endgültige Budgetzahlen für 2024 schuldig, zugleich hätten sie die in Deutschland beschlossene Konjunkturspritze nicht in die Prognose miteinbezogen. Die Frühjahrslohnrunde in der Elektro- und chemischen Industrie verlaufe bisher sehr konstruktiv.

Die Industrie-Arbeitgeber stöhnen unter den hohen Lohnabschlüssen der letzten Jahre und begrüßen daher die Ansage der Ökonomen. Mit konkreten Aussagen, was dies für die KV-Verhandlungen bedeute, halten sie sich auf Anfrage jedoch zurück.