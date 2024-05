Gewerkschafter Binder: "Wir vertreten den Mittelstand"

Der Kampf gegen die Inflation zum Beispiel. Es wird am Familientisch darüber gesprochen, wie der Wocheneinkauf aussieht, was man weglässt. Wir haben bei Grundnahrungsmitteln Preissteigerungen von bis zu 44 Prozent, die Menschen können sich die Mieten nicht mehr leisten und die Kaufkraft ist trotz guter Lohnabschlüsse noch nicht dort, wo sie sein sollte. All das muss angegangen werden – wie im Übrigen auch die Frage des Industriestandortes.

Dass Sie sich für Arbeitnehmer-Anliegen stark machen wollen, ist klar. Was liegt ihnen abgesehen davon politisch am Herzen?

Bleiben wir kurz bei der Arbeitszeit. 41 Stunden Wochenarbeit ist für Sie der falsche Weg?

Die Stunden-Debatte ist falsch und oberflächlich, es geht darum, gesunde Arbeit zu ermöglichen. Denn die Menschen sollen möglichst lange einer guten Arbeit nachgehen können. Man kann die Dinge ja auch nur bedingt miteinander vergleichen. Das eine ist ein Bürojob. Ich hingegen kenne die Situation in Produktionsbetrieben, die haben oft Schichtarbeit mit einer belastenden Tätigkeit. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. In diesen Betrieben und Branchen haben wir jetzt schon Kollektivverträge, die kürzere wöchentliche Arbeitszeiten vorsehen. In der Papierindustrie etwa gibt es 36-Wochenstunden. Das funktioniert. Warum? Weil die Sozialpartnerschaft da funktioniert.

Stichwort Teilzeit: 4 von 10 Frauen arbeiten nicht Vollzeit, obwohl sie keine Betreuungspflichten haben. Wird das nicht spätestens dann zum Problem, wenn diese Frauen eine Pension bekommen sollen?

Das ist richtig, aber der wichtigste Faktor ist immer noch die Frage der Kinderbetreuung. Wenn die nicht mit den Arbeitszeitmodellen zusammenpasst, ist das ein massiver Hemmschuh für Vollzeitarbeit. Wir brauchen eine Kindergartenmilliarde, wir brauchen mehr gut ausgebildete Betreuungskräfte und wenn es sie gibt, werden deutlich mehr Menschen von Teil- in Vollzeit gehen.

Platt gefragt: Wenn schon jetzt in vielen Bereichen zu wenige Arbeitskräfte vorhanden sind. Wie soll sich die vielfach geforderte Reduktion der Arbeitszeit ausgehen?

Die Intensität der Arbeit hat sich stark verändert, die Produktivität ist eine völlig andere. Eines meiner Lieblingsbeispiele sind Fertigungsstraßen in der Produktion. Die Arbeit ist dort mittlerweile derart verdichtet, dass ein Kollege übernehmen muss, wenn man kurz aufs Klo gehen will. Seit 2015 hat die Industrieproduktion um 20 Prozent zugenommen. Die Industriebetriebe waren also extrem produktiv.