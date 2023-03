Peinliche Panne: Misik findet KPÖ-Mann "10 Mal besser" als SPÖ-Kandidat

Gefahr, zu einer Splitterpartei zu verkommen

Misik meinte, dass die KPÖ nicht zuletzt aufgrund der Umfrage weiter zulegen werde, das gebe es einen "sich selbst verstärkenden Effekt". Viele hätten bisher eher nicht KPÖ gewählt, da es ja eine "verlorene Stimme“ sein könnte, wenn die Partei dann doch nicht in den Landtag einzieht. Aber wenn die jetzt schon auf sechs Prozent steigen, ist das Argument wurscht." Der SPÖ drohe dann, wie schon in Graz, ein weiterer Abstieg, sie drohe zu einer Splitterpartei zu verkommen.



"Die Gefahr hast du in Salzburg natürlich: Der Kay-Michael Dankl ist zehnmal besser als der Egger. Das ist einfach so", urteilt Misik über den SPÖ-Kandidaten.