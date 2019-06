Parteifinanzen: ÖVP, SPÖ und FPÖ zunehmend unter Druck

Bei den Korruptionsexperten von Transparency International rennen die Grünen mit ihren Forderungen hingegen offene Türen ein. Auch die NGO fordert die Einführung eines Straftatbestands mit Haftdrohung bei Falschmeldungen von Beträgen über 100.000 Euro.

Meldepflicht für Spender

Um die Möglichkeit für Umgehungen zu minimieren, sollen aus Sicht der Antikorruptions-Organisation zudem nicht nur Parteien, sondern auch Spender einer Meldepflicht an den Rechnungshof unterliegen. Anonyme Spenden an politische Parteien sollten verboten werden, ebenso wie indirekte Spenden und Zuwendungen an Parteien und nahestehende Organisationen. Mehrere Spenden derselben Person binnen kurzer Zeit sollten zusammengerechnet werden.

Außerdem müsse der Rechnungshof das Recht zur Bucheinsicht erhalten und berechtigt werden, Auskunftsersuchen an die Parteien zu richten. Für eine zeitnahe Kontrolle sollen Parteien ihren Rechenschaftsbericht bis zum 30. Juni des Folgejahres vorlegen müssen. Derzeit ist er binnen neun Monaten nach Ablauf eines Jahres beim Rechnungshof einzureichen. Die Veröffentlichung erfolgt dann oft erst ein weiteres Jahr später.