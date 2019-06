Parteienschlacht ums liebe Geld

Die Streiterei über die Parteifinanzen tritt nun in die heiße Phase. Zumindest zwei der drei Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ müssen sich auf einen Kompromiss einigen. Und zwar schnell. Am Montag um 9.30 Uhr tagt der Parlamentsausschuss, der das neue Parteiengesetz beschließen muss, damit es kommende Woche vom Plenum des Nationalrats verabschiedet werden kann. Die SPÖ will eine Sondersitzung des Bundesrats abhalten, damit die neuen Regelungen rechtzeitig für den laufenden Wahlkampf ab 8. Juli in Kraft sind.