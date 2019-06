Die verborgenen Großspender der ÖVP

Nachdem der KURIER die Parteispenden von Porr-Großaktionär Klaus Ortner an die ÖVP öffentlich gemacht hat, ging die Volkspartei am Freitag in die Offensive und legte ihre Spender für das Jahr 2017 offen.

2,96 Millionen Euro haben diese für die Bundes-ÖVP locker gemacht. Mehr als vier Millionen wenn man Landes- und Ortsparteien dazunimmt. Dabei zeigt sich: Ortner ist der größte Förderer – und wie in seinem Fall wurde durch den zulässigen Trick der Spenden-Stückelung eine Veröffentlichung auf der Rechnungshof-Spendenliste umgangen.