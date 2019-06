Heimisches Parteiengesetz „moderner Demokratie nicht würdig“

Was für den Transparenzexperten jedenfalls feststeht: „Die derzeit geltenden Regeln zur Parteienfinanzierung in Österreich erzeugen eine Scheintransparenz und sind einer modernen Demokratie nicht würdig.“

Offenlegung vor Wahlen

Was Huter nun fordert: Etwa, dass die Bürger bereits vor der Wahl sehen können, wer Parteien bzw. Wahlkämpfe finanziert und wie viel Geld wofür ausgegeben wird. Wenn der Wille vorhanden sei, kein Problem. Doch, so Huter: „Alle reden von Transparenz. Aber viele Vorschläge zielen nur auf den Bereich ab, in dem die eigene Partei nicht verwundbar ist.“

Er tritt darum für eine „umfassende Offenlegung der Parteifinanzen“ inklusive Schulden und Vermögenswerten in Form einer „umfassenden Neuregelung ein – alles andere wäre Flickwerk“. Das betrifft auch den Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe – Ibiza lässt grüßen.

Straftatbestand

Weiters brauche es umfassende Prüfkompetenzen für den Rechnungshof sowie einen Straftatbestand „Illegale Parteienfinanzierung“, damit auch die Staatsanwaltschaft aktiv werden und gegebenenfalls mittels Kontenöffnungen, Hausdurchsuchungen und Beweismittelsicherungen aktiv werden kann.

Und schließlich: wirksame Sanktionen bei Missachtung der Regeln, bis hin zu Freiheitsstrafen. Und das alles schnell – am besten noch vor der Neuwahl im September.