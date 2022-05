Parteifinanzen: Hitzige Tiroler Landtagsdebatte zu Transparenz

Der Tiroler Landtag hat sich am Donnerstag in der "Aktuellen Stunde" dem Thema Transparenz gewidmet. In der von den NEOS vorgegebenen Debatte, die bereits im Schatten der Landtagswahl 2023 stand, bezichtigte Klubobmann Dominik Oberhofer die ÖVP mit Verweis auf Inserate in einem Parteimagazin der verdeckten Parteienfinanzierung. Die ÖVP konterte und sprach von einem "plumpen Versuch", die Landespartei in die Vorarlberger ÖVP-Wirtschaftsbund-Affäre mithineinzuziehen.

Als erster Redner war Oberhofer der Meinung, dass die Politik durch "100 Prozent Transparenz" das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen könne. Die NEOS würden dies tun indem sie "jede Einnahme und jede Ausgabe" im Internet einsehbar machen, führte der Klubobmann aus. Weiters sprach sich Oberndorfer gegen Inserate in Parteimedien aus und wartete mit scharfer Kritik an der Tiroler Volkspartei auf. Diese könne sich "in der Inseratenaffäre nicht länger wegducken" hielt Oberhofer fest und wedelte mit dem "VP Magazin", das im Vorfeld der vergangenen Landtagswahl 2018 an alle Tiroler Haushalte verschickt wurde.

Zahlreiche Unternehmen - vor allem aus der Baubranche, Skigebiete sowie Rohr- und Abfallproduzenten - hatten in dem 118-starken Hochglanz-Magazin inseriert, erklärte Oberhofer. Er frage sich, welches Interesse diese verfolgten und wie die Produktion eines solchen Magazins ablaufe. "Wenn ich an den Begriff 'La Famiglia' denke, denke ich an so etwas", sagte der pinke Klubchef: "Das stinkt". Der ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf konterte, dass hinter diesen Vorwürfen die Absicht stecke "der Tiroler Volkspartei etwas anzuhängen, was derzeit in Wien diskutiert wird". Herausgeber des "VP Magazins" sei nicht der Landtagsklub, wie von den NEOS behauptet, sondern die Tiroler Pressegesellschaft mbH.

Diese hat ihren Sitz an der selben Adresse wie die Landesgeschäftsstelle der Tiroler Volkspartei. Im Herbst 2021 waren die Inseratenpraktiken des Vorarlberger Wirtschaftsbund-Magazins in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Für Aufregung sorgte, dass auch mit Geld aus den Innungen der Kammer inseriert wurde und dass Geld an die Landes-ÖVP floss. Die Zuwendungen könnten bis zu 1,5 Millionen Euro betragen, hieß es.