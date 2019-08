"Partei wie jede andere": FPÖ sucht ihre braunen Flecken

Der zuvor im KURIER geäußerten Kritik von Historiker Oliver Rathkolb, wonach es „absolut unüblich und unprofessionell“ sei, weder wissenschaftliche Institutionen einzubinden noch Historiker namentlich zu nennen, widerspricht Brauneder vehement. Es sei für ihn „völlig klar: Wir nennen Namen erst, wenn das Werk vorhanden ist. Es wurde nie etwas geheim gehalten, wie es den Usancen bei Sammelbänden entspricht“, so Brauneder und verweist auf seine „40 Jahre im Wissenschaftsbetrieb“ als Rechtsprofessor.

Inhaltlich wird den Anfängen der Partei – im Bericht wie am Podium – viel Platz eingeräumt. Über den Verband der Unabhängigen (VdU), der Vorläuferpartei der FPÖ, schreiben laut Inhaltsverzeichnis die Historiker Lothar Höbelt, Thomas Grischany und Kurt Scholz. Brauneder auf Nachfrage: „Für die jetzige FPÖ ist es irrelevant, ob Reinthaller einen Ehrenrang bei den Nationalsozialisten hatte. Relevant ist: Wie sahen Parteiprogramme aus, wie wurden diese umgesetzt, wie waren die Schlüsselreden der Abgeordneten, was wurden für Anträge gestellt, wie wurde abgestimmt?“

Wer in dem Bericht nach Identitären sucht, wird nicht fündig werden. Es habe Überlegungen gegeben, sei aber, so Mölzer, zum Schluss gekommen, „dass das nicht Geschichte“, sondern „Tagespolitik“ und eher ein Fall für „Soziologen und Strafrechtler“sei. Geht es nach Brauneder und um die FPÖ so sei diese „im Laufe ihrer jüngeren Entwicklung eine Partei wie nahezu jede andere, die ihre Stärken und ihre Schwächen hat.“ Geht es um den Bericht, so sei „man im Grunde immer unzufrieden, weil es immer besser sein könnte“ und, „weil es keinen Schlussstrich in der Geschichtsschreibung gibt.“