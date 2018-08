"Parlaments-Schwänzen": Auch Bures gegen Geldstrafen

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hält wenig vom Vorschlag der Einführung von Geldbußen für Nationalratsabgeordnete, die sich nicht an Abstimmungen beteiligen. "Zur Stärkung des Parlaments gibt es bessere Vorschläge", sagte sie vor Beginn der SPÖ-Gremiensitzungen am Dienstagvormittag. So gelte es etwa, das Verhältnis zwischen Parlament und Regierung "auf Augenhöhe" zu bringen.

Sie halte "gar nicht viel davon, einzelne Mosaiksteine der Geschäftsordnungs-Reform" zu diskutieren, so die Zweite Präsidentin zu den Vorschlägen aus den Reihen von ÖVP-Abgeordneten.