Papamonat: Geschenk für Koalitionsfrieden

Politisch aber winkte dem Bundeskanzler das Glück. In den Umfragen war die ÖVP deutlich über ihr Wahlergebnis geklettert, während die FPÖ-Werte merklich sanken. Die Wirkung von einem Jahr Türkis-Blau in nackten Zahlen: Aus dem 5,5 Prozent-Abstand vom Wahltag 2017 (VP: 31,5 % zu FP: 26 %) war eine doppelt so große Kluft geworden. Heute – genau so wie zum türkis-blauen Jahrestag im Dezember 2018 – liegt die ÖVP in den Umfragen bei ca. 34 Prozent, die FPÖ bei rund 23 Prozent. Unterm Strich bedeutet das: Die ÖVP sackt den Regierungsbonus ein, die FPÖ bekommt den Malus ab.