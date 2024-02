Milliarden-Investition: Das Bundesheer will 225 Panzer kaufen

Die Panzer gingen dabei an die Jägertruppe in Straß und and die 3. Jägerbrigade. Nun sollen auch die anderen Jägertruppen, so der Standard, mit den "Pandur Evolution 6x6" ausgestattet werden. Es soll um 225 Exemplare im Wert von knapp zwei Milliarden Euro gehen.

Das besondere an den Pandur-Panzern ist: Sie werden direkt in der Bundeshauptstadt, genauer in Wien Simmering, produziert und auch exportiert. Am Rande Wiens produziert das Unternehmen General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS-Steyr) die Panzer in allen verschiedenen Versionen.