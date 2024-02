Rendi-Wagners neuer EU-Job: Was sie verdient und was sie genau tut

„Ich fühle mich zutiefst geehrt und bin dem Verwaltungsrat dankbar, dass er mir die Rolle des Direktors des ECDC anvertraut hat“, so die frühere SPÖ-Politikerin in einer ersten Stellungnahme.

Vor Amtsantritt muss Rendi-Wagner eine Erklärung vor dem EU-Parlament abgeben und sich den Fragen der Abgeordneten stellen. Der Job in der wichtigsten EU-Gesundheitsbehörde ist auf fünf Jahre anberaumt. Als Direktorin folgt Rendi-Wagner der deutschen Medizinerin Andrea Ammon nach.

Man sei überzeugt, dass Rendi-Wagners „Erfahrung, Vision und Pläne dem Zentrum in den nächsten fünf Jahren gute Dienste leisten werden“, heißt es seitens des ECDC-Vorstands.

Mit dem Job in der EU-Besoldungsgruppe AD 14 ist ein Gehalt von rund 17.000 Euro verbunden.

Der für die Nominierung der neuen Direktorin zuständige Verwaltungsrat setzt sich aus insgesamt 32 Vertretern der EU-Mitgliedstaaten, des EU-Parlaments und der EU-Kommission zusammen. Sie stimmten in geheimer Wahl über die zuletzt verbliebenen vier Kandidaten ab.

Die Agentur verarbeitet Überwachungsdaten zu etwa 60 übertragbaren Krankheiten aus allen 27 EU-Staaten sowie aus Island und Norwegen. Darüber hinaus arbeitet die ECDC auch eng mit der WHO zusammen.

Die ECDC mit Sitz in Stockholm spielt eine zentrale Rolle in der Vorsorge und im Kampf gegen Infektionskrankheiten, zuletzt allen voran bei der Eindämmung der Covid-19-Pandemie.

Hohe Expertise

Offenbar hat das Gremium Rendi-Wagners langjährige Expertise an der Schnittstelle zwischen Medizin und Verwaltung überzeugt. War sie doch bereits als Ärztin zehn Jahre lang im Bereich Tropenmedizin und Infektionskrankheiten tätig.

Von 2011 bis 2017 war sie Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit und in dieser Funktion bereits sechs Jahre im ECDC-Verwaltungsrat tätig. 2017 wurde sie unter Kanzler Christian Kern (SPÖ) Gesundheitsministerin. Nach dessen überraschendem Abgang als Parteichef folgte sie ihm im November 2018 als SPÖ-Vorsitzende.

Ein Posten, auf dem sie sich nie richtig etablieren konnte. Von Anfang an war sie mit Querschüssen aus den eigenen Reihen konfrontiert, die sich durch das schwache Abschneiden der SPÖ bei Wahlen in den folgenden Jahren verschärften. Nach der Niederlage in der internen Mitgliederbefragung im Frühjahr 2023 warf sie schließlich hin und zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.