Positiv bewertet wird die Entwicklung, dass es in den Ländern immer mehr mobile Palliativteams gibt, die – wie im Fall Schönauer – dafür sorgen, dass die Patienten so lange wie möglich zu Hause bleiben oder sogar dort sterben können.

In so einem Team arbeitet Ursula Kittenberger, diplomierte Krankenpflegerin beim Hilfswerk in Niederösterreich. Für die tägliche Pflege sei die Hauskrankenpflege da. Das Palliativteam steht auf Abruf bereit, kümmert sich um den ganzheitlichen Blick. „Schmerz hat viele Dimensionen – neben der körperlichen gibt es noch den seelischen, den sozialen Schmerz“, sagt Kittenberger. Teil des Palliativteams sind deshalb neben Ärzten und Pflegern auch Psychologen und Sozialarbeiter.