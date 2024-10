Forum Alpbach: Karas ist neuer Präsident, auch Kern im Team

Ex-EU-Parlamentsvizepräsident Othmar Karas ist am Montag zum Präsidenten des Europäischen Forums Alpbach gewählt worden. "Wir können auf einem guten Fundament aufbauen, möchten aber auch neue Impulse setzen", wurde Karas am Dienstag in einer Aussendung zitiert.

Dem neuen Präsidenten steht demnach künftig auch Ex-Bundeskanzler Christian Kern, aktuell CEO der ELL Austria, mit Expertise zur Seite. Karas folgt in der Funktion des Forumspräsidenten auf Andreas Treichl.