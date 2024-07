Othmar Karas in der ZiB2: "Ich war nie ein Parteisoldat, bin keine Sprechpuppe"

In der heimischen Bundesregierung ist man sich darüber uneinig. Während sich Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) gegen einen Boykott aussprechen und ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner sowie Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher ihre Teilnahme an den EU-Ratssitzungen offen halten, heißt es von Seiten des Koalitionspartners: "Die Grünen Ministerinnen und Minister werden die informellen Treffen in Ungarn nicht wahrnehmen."

Karas verurteilt Orbáns Alleingang

Der scheidende Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), verurteilt das Handeln Orbáns in der Ukrainepolitik. Der ungarische Premier torpediere die Europäische Union, gefährde ihre Einheit und spiele sich als Friedensengel auf. "Als wäre er der einzige Mensch, der für Frieden ist. Ich kenne keinen Menschen in Europa, der nicht für Frieden wirbt", so Karas am Dienstagabend in der ZIB2.