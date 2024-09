Andreas Treichl verlässt Alpbach, Othmar Karas soll folgen

Das Europäische Forum Alpbach (EFA) steht vor einem Führungswechsel: Andreas Treichl , ehemaliger langjähriger Vorstandsvorsitzender der Erste Group, will seine Präsidentschaft zurücklegen. Das EFA bestätigte der APA am Freitag Medienberichte. Treichl habe das Forum inhaltlich neu positionieren wollen und dies sei nun abgeschlossen, wurde der Rückzug nach nur vier Jahren begründet. Als Nachfolger schlug Treichl mit Othmar Karas einen langjährigen Alpbach-Kenner vor.

"Er ist einer der überzeugtesten Europäer, die ich kenne, er hat ein außergewöhnliches Netzwerk, weiß, wie man die richtigen Menschen zusammenbringt, und lässt sich durch nichts darin beirren, Europa so zu gestalten, dass es eine hervorragende Zukunft hat", schrieb Treichl am Freitag in einer EFA-Aussendung über seinen designierten Nachfolger.