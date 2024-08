Nicht nur Europaforum: Was Alpach sonst noch kann

Alpbach also: Von Wien aus gesehen, geht es da einmal lange nach Westen. Irgendwann verjüngt die Straße zur Bergroute, der Weg wird steiler. Und nach fünf Stunden biegt man bei der zweiten Skischule schließlich scharf links ums Eck, steht auf dem Dorfplatz und staunt – vorbei am Kirchturm – in ein Tal hinein, in dem die Wiesen in kräftigem Grün leuchten.

Alpbach, das ist die pittoreske Bühne und Kulisse des gleichnamigen Europaforums. Wer sich für Politik und gesellschaftlichen Fortschritt interessiert, kennt den Namen. Und an warmen Augusttagen gilt hier tatsächlich die Faustregel: Setz dich beim Böglerhof auf die Terrasse, dann spazieren sie alle vorbei. Die Minister, die EU-Kommissare und die Regierungschefs.

Wer am Europäischen Forum teilnimmt, hat in der Regel wenig Zeit für Sport und Natur, man sitzt in Vorträgen, lauscht Keynotes. Wenn, dann geht‘s frühmorgens kurz hinauf. Zwischen den frisch gemähten Wiesen diritissima auf die Gratlspitze (1.894 Meter) ist eine von den – zugegeben sehr sportlichen – Varianten. Doch Alpbach bietet mehr als das Forum – und wird als Wander- und Urlaubsdestination bisweilen unterschätzt. Beispiele?