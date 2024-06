Nach 25 Jahren: Othmar Karas verabschiedet sich vom EU-Parlament

"Wir brauchen Kollegen wie Dich, die wissen, was europäische Demokratie bedeutet", betonte auch der wiedergewählte Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber. Politiker, "die immer den Mut haben, in Wien wie in Brüssel die Wahrheit zu sagen".

Die ÖVP-Delegationsleitung übernahm der heute 66-Jährige erstmals 2006, als Ursula Stenzel in die Wiener Kommunalpolitik wechselte. In den beiden Europawahlen 2014 und 2019 trat er als Spitzenkandidat der ÖVP zur Europawahl an. In beiden Urnengängen konnte die ÖVP klar ihren ersten Platz verteidigen.

Im Europaparlament hatte Karas zahlreiche Funktionen inne: In seiner eigenen EVP-Fraktion war er Fraktionsvize und Schatzmeister. Zuletzt war er Vize-Vorsitzender des Unterausschusses für Steuerfragen und Vollmitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Karas war in der Legislaturperiode davor auch Leiter der Russland-Delegation des Europäischen Parlaments.