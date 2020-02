"Orbán macht es vor": OLG-Präsident kritisiert Kurz scharf

Dienstagabend im ORF-Report: Befragt zur Eurofighter-Causa, nimmt ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz einmal mehr die Justiz ins Visier und fordert erneut schnellere Verfahren.

Klaus Schröder, Präsident des Oberlandesgerichts ( OLG) Innsbruck, bezog am Mittwoch in einem Gespräch mit Journalisten klar Stellung zu solchen Angriffen. „Ich glaube, dass sie vordergründig politisch motiviert sind“, so Schröder. Er ortet dahinter „Taktik“.

Es gehe darum, ein Bild der Justiz zu zeichnen, wonach diese „faul, langsam und korruptions- oder einflussanfällig“ sei. Dadurch solle das Ansehen der Justiz erschüttert werden, um Voraussetzungen für Änderungen im Justizsystem zu schaffen, „die politisch genehm sind“.

Das sei eine Entwicklung, die man auch in anderen europäischen Ländern beobachten könne: „Orbán macht es vor. In Polen wird es exzessiv betrieben“, nannte Schröder drastische Beispiele und stellte klar: „Wir sind nicht politisch steuerbar.“