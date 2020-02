Republik feilscht mit Sazka-Gruppe um Standortgarantie

Der Spitzenmanager versteht es, sich durchzusetzen. Er kennt natürlich Kurz, hat aber eine gesunde Distanz zur Politik. Treichl ist mit Komárek gut und machte ihm für den Einstieg in Österreich die Mauer. Casinos-Vorstand Skopek war Treichls Kollege in der Ersten, die Bankengruppe ist einer der Finanzierer von Sazka und fährt in Tschechien als Marktführer fast doppelt soviel Gewinn ein wie in Österreich. Jetzt muss Treichl nur noch Ja sagen.

Studie über Gehälter

Als im Zuge der Casinos-Affäre auch die Vorstandsgehälter im Glücksspielkonzern öffentlich wurden, war die Aufregung groß. Die Casinos gaben nun eine Studie in Auftrag, in welcher die Vorstandseinkommen mit den Gehältern in ähnlich großen Unternehmen in Österreich und international (Peergroup) verglichen wurden.