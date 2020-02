Kurz zu Causa Eurofighter: "Ich wünsche mir Verurteilungen"

Kanzler Sebastian Kurz bekräftigte am Donnerstag im ORF-Report seine Forderung nach rascheren Ermittlungen in der Causa Eurofighter. "Ich wünsche mir Verurteilungen", sagte Kurz, betonte aber zeitgleich die Unabhängigkeit der Justiz. Erst dann könne man entscheiden, ob ein Ausstieg in Frage komme oder nicht. Derzeit seien alle Optionen denkbar.

Bis zum Sommer muss ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner entscheiden, wie es mit dem Schutz des österreichischen Luftraums weitergehen soll.