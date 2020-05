Opposition misstrauisch – Fekter: 33 Mrd. fehlen

„Wir haben nicht getrickst und nichts verschleiert“, sagt Finanzministerin Maria Fekter, die, unterstützt von SPÖ-Staatssekretär Josef Ostermayer, auf der Regierungsbank sitzt. Ihr bisheriger Kompagnon, Finanzstaatssekretär Andreas Schieder, ist ja mittlerweile SPÖ-Klubobmann und verteidigt Fekter vom Rednerpult aus: „Es ist bekannt, dass die Maria und ich in vielen Fragen unterschiedlicher Meinung waren. Aber weder die Ministerin noch ich hätten zugelassen, dass man nicht aufs Budget schaut. Es hält, und wir werden 2016 einen ausgeglichenen Haushalt haben.“ Schieder gibt lediglich „Fehler in der Kommunikation“ zu, aber „nicht in den Fakten“.

Michael Spindelegger, derzeit auch ÖVP-Klubobmann, fordert in einer schwungvollen Rede von der Opposition einen „neuen Stil“ ein: Sie solle „kreative Ideen“ vorlegen, um aus der Krise heraus zu kommen. Spindelegger: „Wir haben ein ernstes Problem mit dem Wirtschaftswachstum. Ich habe von der FPÖ keine einzige kreative Idee gehört.“ In den heftigen Applaus der ÖVP hinein tönt Grünen-Chefin Eva Glawischnig: „Es macht fassungslos. Die Regierung gaukelte vor der Wahl die heile Budgetwelt vor. Es muss eine Naturkatastrophe passiert sein, dass aus dem rosa Horizont auf einmal ein schwarze Loch wird. Die Finanzministerin sagt, es gibt kein Budgetloch und gibt gleichzeitig 33 fehlende Milliarden nach Maastricht zu. Was sind denn die 33 Milliarden wenn nicht ein Loch?“