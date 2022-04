Oö. Grüne: Kaineder als Landessprecher wiedergewählt

Stefan Kaineder ist bei der Landesversammlung am Samstag in Vorchdorf mit 91,18 Prozent als Grüner Landessprecher in Oberösterreich wiedergewählt worden. 2019 hatte er 92,54 Prozent erhalten. Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler nahm in seiner Rede all jene in die Pflicht, bei denen in den vergangenen Jahren Lobbying der Ölbranche auf fruchtbaren Boden gefallen ist, und verlangte "Beichte, Buße, Besserung".

Spätestens 2014, nach der Annexion der Krim, hätte man die Notwendigkeit einer Wende erkennen müssen, so Kogler. Aber "es ist nie zu spät zur Umkehr" - eine Erkenntnis, für die "man nicht in der katholischen Kirche sein" müsse -, mahnte er mehr Tempo bei der Klimawende ein: "Viele tun noch so, als ob es irgendwie so weitergehen könnte", viele würden nach wie vor "abwarten, anstatt des Richtige zu beschleunigen". Wobei er in Oberösterreich durch die blaue Regierungsbeteiligung besonders stark "das reformresistente Blockadegelübde beheimatet" sah. Kritik übte er auch an SPÖ und FPÖ und Boulevardmedien, die hinsichtlich der Teuerung "eine Hysterie anzünden". "Zu glauben, dass man die Teuerung erschlagen kann, ist Quatsch". Sein Rezept lautet, jene Menschen zu entlasten, die es am nötigsten brauchen.

"Abhängig und erpressbar"

Klimaministerin Leonore Gewessler schlug in die selbe Kerbe: "Österreich bezieht 80 Prozent seines Erdgases aus Russland." Politiker hätten diese Abhängigkeit noch befördert, nun sei man abhängig und erpressbar. Österreich wolle raus aus russischem Gas, die "bittere Wahrheit" sei allerdings: "Das wird ein paar Jahre dauern", räumte die Ministerin ein, "aber das Gute ist: Wir wissen wie es geht", verwies sie auf den Leitantrag "Zeit für saubere Energie", der einstimmig beschlossen wurde. Darin bekennt man sich zu einem Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energieträger im Strombereich bis 2030 und in allen anderen Bereichen bis 2040. Als Ziele werden u.a. 100 Windräder bis 2030 in Oberösterreich sowie eine Photovoltaik- und Solaroffensive genannt, aber auch das regionale Klimaticket um 365 Euro - dieses kostet in Oberösterreich derzeit 695 Euro.