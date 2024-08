OGM-Umfrage: Knappe Mehrheit missbilligt Gewesslers Verhalten bei Renaturierung

Für 62 % der von OGM für den KURIER Befragten (1.696 Wahlberechtigte, Schwankungsbreite +/- 2,4%) ist der Klimawandel überwiegend von uns Menschen gemacht. Für 33 % handelt es sich um Wetter-Anomalien, wie es sie immer schon gab. Die am eigenen Leib erlebte Hitzewelle und die Meldungen über neu gebrochene Temperaturrekorde würden maßgeblich das Meinungsbild beeinflussen, sagt OGM-Chef und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer.

Während es für 99 % der Grün-Wähler, 93 % der KPÖ-Wählerschaft sowie 81 % der Neos- und 80 % der SPÖ-Wähler auf der Hand liegt, dass die Veränderungen von Menschen verursacht sind, haben ÖVP- und FPÖ-Wähler eine etwas andere Meinung.

Für 69 % der FPÖ-Wähler handelt es sich gegenwärtig um Wetter-Anomalien, die es immer schon gab, bei den ÖVP-Wählern sind es in dieser Fragestellung 33 %. In Relation "nur" 27 % der freiheitlichen Sympathisanten halten die Hitzerekord für überwiegend von Menschen verursacht, bei Anhängern der Volkspartei sind es mit 60 % mehr als doppelt so viele.