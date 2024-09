Kein Sparpaket nötig? Mehrheit glaubt Nehammer nicht

Wähler glauben Nehammer nicht

So gegensätzlich die Aussagen, so einhellig die Meinung der von OGM für den KURIER Befragten (1.696 Wahlberechtigte, Schwankungsbreite: +/- 2,4 %).

78 % halten Nehammers Ansage für nicht glaubwürdig. Vor allem die Wählerschaft von FPÖ (94 %), Neos (90 %), Grünen (86 %) und SPÖ (85 %) stellt des ÖVP-Chefs Glaubwürdigkeit in diesem Punkt infrage. Auch Nehammers eigene Wähler zweifeln mit 44 % am Wahrheitsgehalt seines Befunds.

"Die Menschen haben längst gelernt, dass in Zeiten von Wahlkämpfen das Blaue vom Himmel versprochen wird und am Tag nach der Wahl vieles vergessen ist", sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. "Frei nach dem legendären deutschen Kanzler Konrad Adenauer: 'Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?'“