"Schluss mit lustig": Warum Fiskalratschef Badelt ein Sparpaket kommen sieht

"Die Einnahmen und die Ausgaben passen einfach nicht zusammen," erklärte Christoph Badelt , Chef des Fiskalrats, am Mittwochvormittag bei der Präsentation des mittelfristigen Ausblicks bis 2028. Das Budgetdefizit zur EU-Vorgabe werde jedes Jahr mehr als 3 Prozent betragen, rechnete das unabhängige Gremium vor.

Einige Stunden später stand Badelt dann auch in der ZiB 2 Rede und Antwort – in seiner Funktion als Präsident des Fiskalrats, aber auch als Wirtschafsforscher. Als letzterer schlug er unter anderem eine Anhebung des Pensionsantrittsalters vor.

In weiterer Folge kritisierte der Präsident des Fiskalrats, dass die vom Finanzministerium an die EU übermittelte Zukunftsperspektive keinen Abbau des Defizits vorsehe. Obwohl Österreich derzeit kein Defizitverfahren drohe, sei das Land „als Nächstes dran“. Ab Mitte des Jahres gelte ein neuer Fiskalplan, der Österreich dazu verpflichte, jährlich 0,5 Prozent des BIP einzusparen, was etwa 2,5 Milliarden Euro entspreche.