Sobotka: "Illegale Migration ist unsere größte Geisel"

Ein "unmenschliches Verbrechen“ nennt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka den Terroranschlag der Hamas am 7.Oktober auf Israel. „Der Antisemitismus war nie weg, aber hat sich in den letzten Jahren manifestiert“, so der ÖVP-Politiker. Der Antisemitismus gehöre in vielen islamischen Ländern zur Staatsräson, deshalb müsse Österreich umso achtsamer und wachsamer bei Migranten aus diesen Ländern sein.

"Anti-Judaismus hat eine lange Tradition“, so Sobotka. "Er ist kein Phänomen der Ränder der Gesellschaft, sondern kommt aus der Mitte der Gesellschaft.“

Österreich verfüge über eines der stärksten Gesetze gegen Wiederbetätigung. Hoffnung sollte machen, dass "umso gebildeter die Menschen sind, desto geringer ist der Antisemitismus“. Dies würden Studienergebnisse besagen.