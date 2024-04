ÖVP will Strafmündigkeit von "Intensivtätern" auf zwölf Jahre senken

Die ÖVP bleibt bei ihrer Forderung, die Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre zu senken. Das erklärten Innenminister Gerhard Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) am Freitag bei der Präsentation des ersten Berichts einer Arbeitsgruppe zum Thema Jugendkriminalität .

Der Innenminister sprach in diesem Zusammenhang von " Intensivtätern ", die zahlreiche Delikte in kurzer Abfolge begangen haben - beispielsweise Körperverletzung, Suchtmittelhandel oder Einbruch - sowie von "schweren Straftaten" wie Mord, Vergewaltigung, bewaffnetem Raub und bestimmten Begehungsformen der schweren Körperverletzung.

"Wir müssen die Strafmündigkeit senken, weil wir vielfach sehen, dass Straftaten von 12- oder 13-Jährigen derzeit konsequenzlos bleiben", so Karner.

So sieht zumindest der Plan der ÖVP aus. Die Grünen haben bereits zu Beginn der Debatte im März erklärt, dass sie gegen eine solche Maßnahme sind.

2. Polizeiliche Regelbelehrung

Wenn Kinder und Jugendliche straffällig werden, sollen sie zu einem verpflichtenden "Regelbelehrungsgespräch" bei der Polizei geladen werden - in Begleitung der Eltern. Bei diesen Gesprächen soll über die Straftat und die Konsequenzen aufgeklärt werden. Dass die Eltern dabei sind, sei besonders wichtig, so Karner. Auch ihnen gegenüber solle verdeutlicht werden, was das bedeutet und welche Hilfsangebote es gibt.

Nicht-Teilnahme an diesem Gespräch soll sanktioniert werden, beispielsweise mit Geldstrafen für die Eltern.

3. Sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen für minderjährige Mehrfachtäter

Fallkonferenzen kennt man bereits aus dem Bereich des Gewaltschutzes. Dabei sitzen mehrere Institutionen - Polizei, Sozialarbeiter etc. - an einem Tisch und beraten über konkrete Fälle, die laufend beobachtet werden.

Dieses Modell will Karner nun auch für minderjährige Mehrfachtäter umsetzen.