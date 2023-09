Stocker: SORA-Papier der SPÖ offenbar schon in Umsetzung

Zu den kritischen Aussagen Nehammers in Richtung Sozialpartnerschaft (auch der Wirtschaftskammer) merkte Stocker an, niemand in der ÖVP stelle die Sozialpartnerschaft in Frage, man sei glücklich damit, sie habe große Verdienste. Trotzdem müsse es möglich sein, da und dort - zumal in nicht öffentlichem Rahmen - eine "kritische Position" einzunehmen.

"Kein öffentlicher Auftritt"

Wie überhaupt Stocker die Ansicht vertritt, dass bei einem solchen Auftritt die Wortwahl eine andere sei und sein dürfe als in der Öffentlichkeit. "Sie reden in der Redaktionskonferenz wahrscheinlich auch anders", wandte er sich direkt an die anwesenden Journalisten.

Die Wortwahl sei "pointiert" gewesen, aber "im Inhalt und in der Richtung" gebe das Video wieder, was die ÖVP vertrete. Das Motto "Glaub an Österreich" habe, so schloss der Parteigeneralsekretär, jedenfalls noch mehr Berechtigung als zu Beginn dieser Woche.