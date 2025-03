Wie die Österreicher zum Eingriff bei Mieten und zu neuen Steuern stehen

Geht es nach Kanzler Christian Stocker, hat die Dreierkoalition nicht nur „Gestaltungswillen“, wie er am Freitag gegenüber Medien sagt. Dieser Wille sei bereits in den ersten zwei Wochen unter Beweis gestellt, so Stocker mit Verweis auf das Ende der Ausdruckspflicht für Belege bis 35 Euro bis hin zum Stopp beim Familiennachzug für Migranten.