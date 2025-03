Türkis-rot-pinker Start: Dreierkoalition trifft sich erstmals zum Ministerrat

Auch Leichtfried ist der Meinung: "Wir brauchen erweiterte Befugnisse." Dazu gehöre eine Überwachung von Gefährdern, eine Verbesserung der Ausrüstung und - insbesondere mit Blick auf die Vorgänge in den USA - mehr Partnerschaften mit europäischen Verbündeten.

In den Fokus rückt er: "Am Ende sind es nicht die technischen Mittel allein, die Waffen und was es sonst gibt, um unsere Heimat zu schützen. Es sind vor allem Sie, die gut ausgebildeten, hochmotivierten Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Mitarbeiter des Ministeriums, die die Bevölkerung schützen."

Der SPÖ-Staatssekretär spricht sich auch für "bessere Arbeitsbedingungen" für die Mitarbeiter aus. In seiner ersten Phase im Amt möchte er "zuhören, von Ihnen lernen".

Angesichts der Vorfälle in Deutschland und Villach sei klar, dass die Bekämpfung des politisch und religiös motivierten Extremismus Priorität habe. "Wer unsere Werte bekämpft, wird es mit uns zu tun bekommen. Der hat am Ende nichts in Österreich verloren."