Sondierungen gehen am Montag weiter: Bislang "Konstruktiv und sehr intensiv"

Karl Nehammer und Andreas Babler haben also wieder sondiert; wieder hatten sich ihre Teams im Wiener Palais Epstein getroffen. Doch anders als Dienstag, als man vor Kameras von „konstruktiven Gesprächen“ berichtete, hielten sich die Parteichefs am Tag darauf zurück.

Ein knappes, gerade einmal vier Sätze langes Statement. Mehr gab es von ÖVP und SPÖ nicht am Mittwoch. "Die Verhandlungen sind konstruktiv und sehr intensiv verlaufen", heißt es da. Und weiter: "Am Montag soll eine weitere Gesprächsrunde zwischen den beiden Parteien folgen." Dann solle auch der weitere Fahrplan sowie "die Involvierung anderer Parteien geklärt werden".

In Verhandlerkreisen bestätigt man dem KURIER, dass das Statement vor allem eines zeigt, nämlich: Die viel zitierte Beziehungsarbeit zwischen den potenziellen Regierungspartnern benötigt vorerst noch Zeit. „Auf Ebene der Sozialpartner und Länder hat es zwischen ÖVP und SPÖ in den vergangenen Jahren zwar Kontakt gegeben“, sagt ein Verhandlungsteilnehmer unter dem Schutz der Anonymität. Das gelte aber nicht für die Bundes-Ebene: „Seit der ÖVP-FPÖ-Regierung haben sich die beiden distanziert, das reicht bis hin zu offener Ablehnung. Das müssen Nehammer und Babler nun aufarbeiten, begradigen.“

"Und das wiederum bedeutet", so erzählt ein ÖVP-Stratege, "dass wir uns nicht nur darauf einigen müssen, was wir an großen Reformen umsetzen, sondern vor allem, wie wir es in dieser durchaus herausfordernden Situation finanzieren wollen."

Der Spardruck ist beiden Parteien mehr als bewusst.