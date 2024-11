Eine Regierungsbildung ist auch eine Frage der Chemie

Der KURIER wagt die Gegenthese: Es geht um Personen. Mehr, als Politiker öffentlich zugeben würden. Unter Quellenschutz bestätigen das viele namhafte Personen aus laufenden und früheren Regierungen. Und sie ergänzen: Es geht vor allem um Vertrauen. Und ja, auch um Sympathie.

„Jemandem, der mir unsympathisch ist, werde ich nie ganz vertrauen können“, sagt etwa ein ÖVP-Mann. Ein anderer erklärt: „Vertrauen ist in diesem Beruf, der so fordernd ist und wo du jeden Tag in der Auslage stehst, entscheidend für Erfolg oder Misserfolg. Ich muss aus einer Verhandlung gehen und mich darauf verlassen können: Was wir ausgemacht haben, das hält. Es kommt nicht von irgendwo ein Hackl geflogen.“

Sushi und Pizza

In der früheren SPÖ-ÖVP-Koalition waren die Hackln an der Tagesordnung. Umso mehr war dann ÖVP-Chef Sebastian Kurz in seiner Koalition mit den Blauen auf Harmonie bedacht. „Das war aber nicht gespielt. Diese Vertrautheit und Herzlichkeit war echt“, betont ein Türkis-Insider.

Kurz war in Sachen Humor mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf einer Wellenlänge, während Strache von der Professionalität und Zielstrebigkeit der Kurz-ÖVP beeindruckt war. Man traf einander sogar in den eigenen vier Wänden. „Das ist ein Vertrauensvorschuss für denjenigen, der eingeladen ist. Der Gastgeber gibt dabei ja etwas von sich preis“, erklärt einer, der dabei war. Dazu gehörte gemeinsames Essen und Trinken, meist wurde Sushi oder Pizza bestellt.