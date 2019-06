ÖVP-Pflegekonzept fertig: Versicherung soll kommen

Keine Mehrkosten

Vor höheren Kosten für die Sozialversicherung müssen sich die Österreicher dennoch nicht fürchten, betont Kurz: „Die angekündigten Steuer- und Beitragssenkungen sollen stattfinden, aber ein Teil davon soll in eine Pflegeversicherung fließen. Also, es wird entlastet, aber ein Teil der Entlastung fließt nicht individuell in die Börse des einzelnen Steuerzahlers, sondern in eine Pflegeversicherung. Dafür bekommt man Anspruch auf Pflegeleistung, deren Schwerpunkt auf Pflege zu Hause liegen soll.“