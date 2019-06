Faktencheck: Was die Pflege künftig kosten wird

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist klar: Die Pflegekosten werden in Österreich steigen, je nach dem prognostizierten Szenario auch durchaus beträchtlich. Warum sich die Frage der Finanzierbarkeit dennoch nicht stellt, erklärte Ulrike Famira-Mühlberger, Expertin für Pflegevorsorge und Sozialpolitik am Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) im Gespräch mit dem KURIER.

KURIER: Können wir uns die steigenden Pflegekosten leisten?

Ulrike Famira-Mühlberger: Eine alternde Gesellschaft hat ganz automatisch ein Ausgabenprofil, das sich verändert. Das ist keine Überraschung. Was aber oft übersehen wird: Die „heiße Phase“, in der die altersbedingten Kosten für Pflege besonders steigen, wird in Österreich zwischen 2035 und 2050 sein. Dann ist der Höhepunkt der Ausgaben erreicht und wird wieder sinken. Die Kosten werden auch deshalb steigen, weil man künftig Pflegekräften höhere Löhne zahlen muss, um genügend Fachkräfte für den Pflegeberuf zu begeistern. Andere westeuropäische Staaten geben übrigens heute schon so viel für Pflege aus – gemessen an der Wirtschaftsleistung – wie Österreich laut Projektionen erst 2050 ausgeben wird. Es ist also keine Frage der Leistbarkeit, sondern der Verteilung: Wer wird die steigenden Kosten zahlen?

Was würde eigentlich eine Anstellung pflegender Angehöriger, wie sie im Burgenland geplant ist, auslösen?

Ich bin gegenüber diesem Modell eher skeptisch. Das würde mehrheitlich Frauen im Alter von 50+ betreffen, die sich vielleicht aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen bzw. ihre Arbeitsstunden reduzieren. Die Frage ist, was machen diese danach? Wie sehen ihre Arbeitsmarktchancen aus? Was bedeutet das für ihre Pensionsansprüche? Und daneben gibt es vermutlich eine ganze Reihe arbeitsrechtlicher Fragen.

Wäre eine Formalisierung, das heißt Anstellung, der meist osteuropäischen Pflegekräfte in der 24-Stunden-Betreuung leistbar?

Wir wissen, dass es viele problematische Bereiche bei der 24-Stunden-Betreuung gibt, zum Beispiel die Vermittlungspraxis von manchen Agenturen. Das von Sozialministerium und Wirtschaftskammer vereinbarte Qualitätssiegel wird hoffentlich zu einer Verbesserung beitragen. Aber ich wage zu behaupten, dass diese Arbeitsbedingungen und Stundenlöhne undenkbar wären, wenn österreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen wären. Im Grunde wurde hier das Prinzip Scheinselbstständigkeit in das Gesetz geschrieben. Das ist nur aufgrund des Ungleichgewichtes zu den Einkommen in Osteuropa darstellbar.

Wie ist die geplante Valorisierung des Pflegegeldes zu bewerten?

Das Pflegegeld hat seit seiner Einführung im Jahr 1993 rund 35 Prozent an Kaufkraft verloren. Es war damals im internationalen Vergleich eher hoch angesetzt, muss dafür aber auch mehr abdecken. In anderen Ländern spielen nämlich – treffsichere – Sachleistungen eine größere Rolle.

Österreich finanziert die Pflegekosten aus dem Budget, also direkt mit Steuergeld. Wäre es sinnvoll, die Finanzierung auf ein anderes Modell umzustellen?

Studien ergeben, dass ein steuerfinanziertes Modell, wie es Österreich hat, am günstigsten ist, wenn es um Wachstums-, Beschäftigungs- und Verteilungswirkungen geht. Das scheint mittlerweile auch politischer Konsens zu sein. Ein beitragsfinanziertes Modell, das quasi eine weitere Säule der Sozialversicherung dazufügen würde, hätte unter anderem höhere Lohnnebenkosten zur Folge. In Deutschland, wo es ein solches Modell gibt, wurde bei der Einführung im Gegenzug ein Feiertag gestrichen, damit die Beiträge nicht allzu hoch ansteigen. Dennoch mussten die Beiträge schon erhöht werden.

Die Pflege ist ein Generationen- und Vermögensthema. Wäre eine Finanzierung über eine Erbschafts- und Schenkungssteuer nicht sinnvoll?

Das ist durchaus umstritten, ob es diesen thematischen Konnex gibt. In Österreich ist die Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer realpolitisch betrachtet wohl nicht spruchreif. Aus meiner Sicht ist die Pflegefinanzierung allerdings ein Verteilungsthema und hier spielen Erbschafts- und Schenkungssteuer natürlich eine Rolle.

Wie erklärt es sich, dass die Kosten der stationären Pflegebetreuung in Wien so viel höher sind als in Oberösterreich oder Tirol? Sind diese Länder so viel effizienter?

Wir haben uns das im Detail angeschaut. Tatsächlich sind die wirklichen Kostenunterschiede zwischen den Bundesländern gering, die Differenz erklärt sich fast zur Gänze durch die unterschiedlichen Betreuungsstrukturen sowie unterschiedliche Löhne und Immobilienpreise. Aber es wäre ein möglicher Lösungsweg, das Pflegedienstleistungsangebot viel kleinräumiger zu denken, damit effizientere und effektivere Pflege gewährleistet werden kann. Ich denke etwa an die Zuständigkeit von autonomen Pflegediensten für einen Ort, ein Dorf oder ein Grätzel. Diese können auch den Bedarf besser einschätzen.