Erstes Wahlzuckerl: Pflegegeld-Erhöhung kostet 50 Millionen pro Jahr

454.000 Menschen in Österreich beziehen Pflegegeld in einer der sieben Stufen. Das jahrelang nicht an die Inflation angepasste Pflegegeld dürfte nun jedes Jahr valorisiert werden, um den stetigen Wertverlust auszugleichen. Diesem Fristsetzungsantrag der Liste Jetzt von Peter Pilz haben am Donnerstag alle Fraktionen zugestimmt - mit Ausnahme der ÖVP. Dort übt man scharfe Kritik: Die Rede ist vom ersten wirklichen Wahlzuckerl, das entgegen der bisherigen Versprechungen der Fraktionen quasi "mit einem Fingerschnippen" zu Lasten des Budgets beschlossen werde.

Bruno Rossmann von der Liste Jetzt argumentiert jedoch, die Maßnahme sei überfällig. Er verweist auf die beschlossene jährliche Valorisierung der Parteienförderung. Dies müsse auch beim Pflegegeld möglich sein. Er rechnet auch vor, dass der Auszahlungsbetrag in der höchsten Pflegestufe heute um 600 Euro höher liegen müsste, hätte man den eingetretenen Wertverlust seit Einführung des Pflegegelds schon ausgeglichen. Das soll nun ab 2020 geschehen, so die Liste-Jetzt-Initiative Anfang Juli wirklich beschlossen wird.