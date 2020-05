ÖVP markiert rote Linien am Weg zu Koalition Neu

Spitzenkandidat der ÖVP bei der EU-Wahl im kommenden Jahr wird – wie berichtet – Othmar Karas. Parteichef Michael Spindelegger streute dem „erfahrenen und bekannten Politiker“ Rosen: „Er kennt das Europaparlament wie kein anderer und hat sich einen Ruf erworben über die Fraktion hinaus.“ Karas ist einer der 14 Vizepräsidenten des EU-Parlaments.

Frühere Differenzen (z. B. die Causa Strasser, Anm.) hätte man „in den letzten beiden Monaten aufgearbeitet“, so Spindelegger. Und weiter: „ Karas macht es sich und anderen nicht immer leicht – auch mir nicht.“

Karas selbst kündigte an, Platz 1 verteidigen zu wollen. „Ich will die Wahl gewinnen und die Wahl gewinnen heißt Erster werden.“ Wer die Listenplätze hinter Karas erhält, soll laut Spindelegger im kommenden Jahr beschlossen werden. Den Wahlkampf will Karas gemeinsam mit der Bundespartei abwickeln. „Wir werden hervorragend zusammenarbeiten, wir sind ein Team“, sagte Karas, der auch für wiederholte Kritik an der Parteilinie bekannt ist.

