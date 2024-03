Sie zieht sich dann aus der Politik zurück, widmet sich mehr ihrer Familie und konzentriert sich wieder auf die Immobilienbranche. In diesem Bereich war sie ja tätig gewesen, etwa für die ÖBB oder für die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, als sie 2013 in die Politik wechselte.

„Wichtig war es mir, dass Gesetze auf der Höhe der Zeit gemacht werden“, sagt Steinacker über ihre Zeit im Justizausschuss. Das sei auch gelungen. Steinacker: „Bei Themen wie Gewaltschutz, Kinderrechte und sexuelle Belästigung ist in meiner Zeit im Justizbereich viel passiert.“

Schwierige Verhandlungen mit den Grünen

Sie hat eine rot-schwarze, eine türkis-blaue und jetzt die türkis-grüne Koalition miterlebt. In welcher Konstellation das Verhandeln am schwierigsten war, beantwortet Steinacker so: „Die Verhandlungen waren mit den Grünen besonders herausfordernd, weil der grundsätzliche Zugang zu Themen so ein anderer ist.“ Dennoch will sie Verbesserungen bei den Beschuldigtenrechten – vor allem im Hinblick auf die Auswertung von Handys – noch in dieser Legislaturperiode unter Dach und Fach bringen. „Ich werde bis zum Ende der Legislaturperiode mit voller Kraft dafür arbeiten, dass Vorhaben noch umgesetzt werden“, sagt Steinacker.