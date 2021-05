Franz Fiedlers Zweifel an der Causa Steinacker: "Völliges Neuland"

Franz Fiedler, früher selbst einmal Staatsanwalt, ist in diesem Fall auffallend zurückhaltend. Denn mit dem, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Steinacker unternimmt, wird laut Fiedler „völliges Neuland betreten“.

Wie berichtet, verfolgt die WKStA einen Hinweis, wonach ÖVP-Mandatarin Michaela Steinacker als Angestellte von Raiffeisen in Wahrheit nur für die Partei gearbeitet haben soll.

"Keine stichhaltigen Präzedenzfälle"

Für Fiedler ist es zwar nicht verboten, diesen Fall zu prüfen. „Es gibt aber auch so gut wie keine stichhaltigen Präzedenzfälle. Und der Verdacht einer Parteispende scheint eher weit hergeholt.“

Warum sieht der frühere Präsident des Rechnungshofs die Causa so kritisch?

Das liegt unter anderem daran, dass der österreichische Parlamentarismus explizit vorsieht, dass Abgeordnete in ihrem Beruf verwurzelt bleiben; nur für Beamte und führende Parlamentarier gibt es Beschränkungen bei Einkommen und Arbeitszeit.