ÖVP, FPÖ und Grüne präsentierten neue Plakate

Kunasek, der am 24. November bei der Landtagswahl wieder als Spitzenkandidat für die Blauen ins Rennen gehen wird, bezeichnete die Steiermark als "freiheitliches Kernland". Er glaube an ein "großartiges Ergebnis". Zugleich rief er aber auch die Bilder von 2015 in Erinnerung, als in der Südsteiermark tausende Menschen ohne Grenzkontrollen durchwanderten. "Wir wollen den Grenzschutz aufrecht erhalten", so der frühere Verteidigungsminister. Wahlziel in der Steiermark sei es, in jedem Wahlkreis ein Grundmandat zu schaffen.

"ÖVP wieder auf den rechten Weg bringen"

Als Kickl das Wort übernahm, wurde er sofort von Demonstranten unterbrochen, die sich bei der Präsentation am Innengelände der Grazer Messe zunächst im Hintergrund unauffällig unter die Leute gemischt hatten. Die Tierschützer plakatierten: "Die FPÖ hat die Schweine verraten". Sie forderten tiergerechte Haltung für Borstenvieh. Kickl blieb ruhig und meinte, dass sie eben keine eigene Veranstaltung zusammenbekommen würden, und daher bei der FPÖ hineinplatzten.

Als die etwa fünf Demonstranten hinausgebracht worden waren, kam Kickl zum "Startschuss für das Finale Grande". Die FPÖ wolle die " ÖVP wieder auf den rechten Weg bringen". Es drohe ein "Kippen nach links", wie auch schon bei der vergangenen Präsidentenwahl.