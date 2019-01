ÖVP fixiert Kandidatenliste für EU-Wahl

Othmar Karas (ÖVP)

Der 61-Jährige kann auf eine lange Karriere im Europa-Parlament zurückblicken: Seit 1999 ist er Abgeordneter in Brüssel. Karas gilt im konservativen Spektrum gemeinhin als "Mr. Europa". Er trat bereits 2014 als Spitzenkandidat bei einer EU-Wahl an, mit ihm belegte die ÖVP mit knapp 27 Prozent der Stimmen den ersten Platz. Trotzdem hat Karas nicht nur Freunde innerhalb der eigenen Partei. Immer wieder übt er Kritik an der ÖVP, so nahm er zuletzt beispielsweise öffentlich die Caritas in Schutz. Auch am Koalitionspartner lässt er öffentlich kaum ein gutes Wort - kein Wunder also, dass er in seinem ersten Wahlkampfvideo dazu aufrief "gegen die Anti-EU-Populisten, die Europa zerstören wollen" zu kämpfen.