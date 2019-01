Neujahrstreffen: FPÖ stimmt Anhänger auf die EU-Wahl ein

Auf der stets in Frühschoppen-Stimmung getauchten Veranstaltung spielte in gewohnter Weise die FPÖ-Haus-und-Hofkappelle, die " John Otti Band", auf, um die Parteigänger zu Schlagern wie "Wir sind eine große Familie" oder dem Radetzkymarsch auf das Kommen der Parteigranden einzustimmen. Wie auch schon aus Oppositionszeiten bekannt wurden schon am frühen Vormittag rot-weiß-rote Fahnen geschwungen und inoffizielle FPÖ-Hymne "Immer wieder Österreich" zum Besten gegeben.