Österreicher wollen mehr Geld fürs Heer

Generell nimmt das Vertrauen der Bevölkerung in das Bundesheer deutlich zu: 85 Prozent der Österreicher haben angegeben, dem Bundesheer grundsätzlich zu vertrauen. Auch wenn Feuerwehr (99 Prozent) oder Polizei (91 Prozent) deutlich vorne liegen, so hat das Bundesheer in den vergangenen Jahrzehnten deutlich aufgeholt: Waren es im Jahr 1990 noch 28 Prozent, so hat sich das Vertrauen im Laufe der Jahre stetig gesteigert.

„Es gibt einen deutlichen Vertrauenszuwachs, was das Bundesheer betrifft. Insgesamt ist das Bild, das die Bevölkerung von ihm hat, weitaus positiver, als man es annehmen will“, sagt Wolfgang Prinz, ebenfalls ein Studienautor, zum KURIER. Prinz macht das an der zunehmenden globalen Unsicherheit fest.